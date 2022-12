Antisémitisme : Nike suspend toute collaboration avec la star de la NBA Kyrie Irving

Le joueur avait fait l'éloge d'un film négationniste sur les réseaux sociaux

Nike a annoncé ce lundi avoir rompu son contrat avec la star de la NBA, Kyrie Irving, en réaction aux accusations d'antisémitisme dont il fait l'objet. L'équipementier avait déjà annulé la sortie d'une chaussure à son nom prévue en novembre.

Le 27 octobre, le joueur de basket américain - déjà connu pour avoir relayé des théories complotistes - avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l'affiche de "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" et des liens vers le site d'Amazon permettant de louer ou d'acheter ce film contenant entre autres une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de la Shoah.

Omar Rawlings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kyrie Irving des Brooklyn Nets porte des baskets Nike lors du match contre les Celtics de Boston

L'ancien joueur de Cleveland avait alors été sanctionné par son équipe, les Nets, qui l'avait suspendu pour au moins cinq matches sans percevoir de salaire. Il avait fini par présenter ses excuses après être resté finalement huit matchs sans jouer, affirmant "qu'il n'était pas antisémite".

Ce développement rappelle immanquablement les déboires commerciaux de Kanye West après ses dérapages antisémites en série. Le rappeur, qui se fait désormais appeler Ye y a perdu de juteux contrats, notamment avec la marque Adidas dont il était un ambassadeur depuis plusieurs années.