New-York : un homme arrêté après avoir tiré sur un enfant de 7 ans et son père de confession juive

La police de New York a arrêté un homme suspecté d'avoir tiré sur un petit garçon juif de 7 ans et son père avec un pistolet à billes depuis un véhicule. Les deux victimes sortaient d’une épicerie casher de Staten Island lorsqu'ils ont été visés. L’enfant a été touché à l’oreille et son père à la poitrine.

Le suspect Jason Kish, 25 ans, sera poursuivi pour crime de haine, pour avoir agi de manière à blesser un enfant de moins de 17 ans, pour avoir mis en danger la vie d’autrui et avoir commis une agression. L’unité des crimes de haine a également annoncé une autre arrestation pour une agression contre un jeune homme juif de 18 ans fin octobre.

Lundi, la police a signalé 45 incidents antisémites à New York pour le mois de novembre. Les Juifs ont été victimes de 60% de tous les crimes de haine dans la ville.

Le mois dernier, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la communauté juive des Etats-Unis "est frappée de toutes parts" et a "désespérément" besoin d'un soutien supplémentaire de la part de l'organisation, dans un contexte d'augmentation significative des attaques antisémites. En réponse à une question du membre du Congrès américain Josh Gottheimer sur une attaque récemment déjouée contre des synagogues du New Jersey, celui-ci a déclaré que l'agence tentait de résoudre le problème en élevant la menace de l'antisémitisme au rang de "priorité nationale".