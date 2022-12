États-Unis : un attentat antisémite a été déjoué en novembre à New York

"Je vais demander à un prêtre si je dois devenir un mari ou tirer sur une synagogue et mourir" (terroriste)

A New York, où vit la plus importante communauté juive au monde en dehors d'Israël, le procureur du district de Manhattan Alvin Bragg a annoncé qu'un "attentat terroriste contre la communauté juive" avait été déjoué et que deux jeunes hommes avaient été inculpés. Christopher Brown et Matthew Mahrer, âgés d’une vingtaine d’années, avaient été arrêtés en novembre à la gare de Penn Station, à Manhattan, portant ou ayant chez eux une arme à feu, des munitions, un couteau, un brassard avec une Swastika et une cagoule de ski.

M. Brown a notamment été inculpé de "crime terroriste" et de "menace terroriste" après avoir posté sur Twitter des messages menaçants tels que "je vais demander à un prêtre si je dois devenir un mari ou tirer sur une synagogue et mourir". "Cette fois je vais vraiment le faire", a-t-il encore écrit selon les procureurs new-yorkais.

Angela Weiss (AFP) Un juif orthodoxe marche dans le quartier de Crown Heights à New York, où les habitants tentent de comprendre la vague d'attaques antisémites

"Une horrible tragédie a été évitée grâce à la diligence, le travail de fond et la coordination entre mes services et nos partenaires chargés de faire appliquer la loi à l'échelon local, régional et fédéral", s'est félicité le procureur Bragg, cité dans un communiqué.

Selon l'organisation américaine de lutte contre l'antisémitisme Anti Defamation League, les Etats-Unis ont connu en 2021 un nombre record de 2.717 actes antisémites (agressions, attaques verbales, dégradations matérielles...), soit une augmentation de 34% sur un an. Et selon un rapport récent de l'American Jewish Committee (AJC), l'une des plus anciennes organisations américaines de défense de la cause juive, "39% des juifs américains ont changé leur comportement par crainte de subir de l'antisémitisme, y compris en prenant des mesures pour occulter leur identité juive", tandis que "24% ont rapporté avoir été la cible d'antisémitisme".