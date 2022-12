USA : Donald Trump s'en prend aux responsables juifs et ignore les appels à condamner West et Fuentes

"Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes", a -t-il affirmé en dénonçant un manque de loyauté

L'ancien président Donald Trump s'en est pris vendredi aux responsables juifs qui, selon lui, ont oublié les mesures qu'il a prises en faveur d'Israël lorsqu'il était à la Maison Blanche, alors que les appels se multiplient pour qu'il condamne les antisémites Nick Fuentes et Kanye West après les avoir accueillis dans son complexe de Mar-a-Lago le mois dernier.

Trump a partagé sur sa plateforme Truth Social un billet du blog de Wayne Allyn Root, animateur radio et théoricien du complot, qui a écrit que l'ancien président "a fait plus pour l'État d'Israël et le peuple juif que quiconque dans l'histoire."

Root a rejeté les critiques adressées à Trump pour avoir dîné avec West et Fuentes, qualifiant le premier de "mentalement dérangé" et le second d'"étranger" dont l'ex-président n'avait aucune idée qu'il viendrait au dîner de Mar-a-Lago.

AFP / WILLIAM EDWARDS Nick Fuentes.

L'animateur a colporté diverses théories du complot, notamment que l'ancien président Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, qu'Hillary Clinton était impliquée dans le meurtre d'un collaborateur du parti démocrate et que la femme mortellement écrasée par un militant d'extrême droite lors du rassemblement de néonazis Unite the Right en 2017 était un acteur rémunéré.

En plus de partager son article, Trump a écrit : "Merci Wayne - Tu es génial mais à quelle vitesse les dirigeants juifs ont oublié que j'étais le meilleur, et de loin, président pour Israël. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Ce manque de loyauté envers leurs plus grands amis et alliés est la raison pour laquelle un grand nombre de membres du Congrès, et tant d'autres, ont cessé d'apporter leur soutien à Israël", a-t-il conclu.