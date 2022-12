Pérou : la nouvelle présidente a annoncé son gouvernement alors que le mécontentement enfle

Dina Boluarte n'a pas exclu l'organisation d'élections anticipées

La nouvelle présidente du Pérou Dina Boluarte a annoncé samedi son gouvernement alors que le mécontentement grandit dans les rues, où des partisans de l'ancien président Pedro Castillo réclament sa libération et de nouvelles élections.

Le nouveau gouvernement compte 19 ministres, dont huit femmes. L'ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé Premier ministre. Un peu plus tôt dans la journée, le président du Congrès, José Williams, avait appelé la nouvelle présidente à prendre rapidement des mesures, dont la nomination d'un gouvernement, pour "générer la confiance et la tranquillité".

De nombreuses manifestations et blocages de route ont lieu depuis jeudi à Lima et dans plusieurs villes du pays, notamment les régions andines où Pedro Castillo, un ancien instituteur en milieu rural, bénéficie du plus grand soutien. Des étudiants, des travailleurs et des partis politiques de gauche ont appelé à une manifestation à Lima samedi à partir de 21h00 GMT, après la fin des matchs de quart de finale de la Coupe du monde de football au Qatar.

Mme Boluarte, vice-présidente jusqu'à son investiture mercredi après la destitution de Pedro Castillo par le Parlement, n'a pas exclu l'organisation d'élections anticipées. "Je lance un appel aux sœurs et aux frères qui sortent manifester pour leur demander de se calmer", a-t-elle déclaré à la presse. "Si la société et la situation le justifient, nous proposerons des élections dans le cadre de discussions avec les forces démocratiques du Congrès", a déclaré Mme Boluarte, souhaitant chercher une solution pacifique à la crise politique.