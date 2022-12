Le suspect de l'attentat de Lockerbie détenu aux États-Unis

L'explosion à bord du Boeing 747 reliant Londres à New York avait fait 270 morts

Un Libyen accusé d'avoir fabriqué la bombe qui a détruit le vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie il y a 34 ans est détenu par les États-Unis. Il y a deux ans, les États-Unis ont annoncé l'inculpation d'Abu Agila Masud, qui aurait joué un rôle clé dans l'attentat du 21 décembre 1988. L'explosion à bord du Boeing 747 reliant Londres à New York au-dessus de la ville écossaise a fait 270 morts. Il s'agit de l'incident terroriste le plus meurtrier à avoir eu lieu sur le sol britannique.

Les 259 passagers et membres d'équipage à bord du Jumbo Jet sont morts, tandis que 11 autres personnes ont été tuées à Lockerbie lorsque les débris ont détruit leurs maisons. Le mois dernier, il a été signalé qu'Abu Agila Masud avait été enlevé par une milice en Libye, ce qui avait donné lieu à des spéculations selon lesquelles il allait être remis aux autorités américaines pour être jugé.

En 2001, Abdul Basset al Megrahi a été reconnu coupable de l'attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103 après avoir été jugé par un tribunal écossais spécialement convoqué aux Pays-Bas. Condamné à la prison à vie, il avait été libéré pour des raisons humanitaires par le gouvernement écossais en 2009, après avoir été diagnostiqué d'un cancer. Il est décédé en Libye en 2012.

Un porte-parole du Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) a déclaré : "Les familles des personnes tuées dans l'attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi ("Mas'ud" ou "Masoud") est en détention aux États-Unis.

"Les procureurs et la police écossais, en collaboration avec le gouvernement britannique et leurs collègues américains, continueront à poursuivre cette enquête, dans le seul but de traduire en justice ceux qui ont agi aux côtés d'Al Megrahi", a-t-il ajouté.