Antisémitisme : New York lance une unité de prévention

"L'atmosphère aux États-Unis rappelle l'Europe d'avant-guerre"

Les dirigeants fédéraux et l'Etat de New York ont promis lundi de lutter contre l'antisémitisme, comparant les taux records de haine des juifs aux Etats-Unis aux persécutions des premiers jours du régime nazi.

Le secrétaire du département américain de la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, la gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, le maire de la ville de New York Eric Adams et le sénateur américain Chuck Schumer se sont exprimés à la synagogue Lincoln Square de Manhattan pour annoncer de nouvelles mesures de lutte contre l'antisémitisme.

Mme Hochul a annoncé la création d'une nouvelle unité de prévention de la haine et des préjugés à l'échelle de l'État, qui sera intégrée à la division des droits de l'homme de New York. L'initiative servira de système d'alerte pour les menaces haineuses, réunira les parties prenantes et sera axée dans le domaine de l'éducation.

Mme Hochul a déploré la spirale de la haine, déclarant : "Nous en avons vu les effets au siècle dernier". A ce propos, elle a raconté une conversation qu'elle avait eue avec un survivant de la Shoah qui lui avait affirmé que l'"atmosphère aux États-Unis lui rappelait l'Europe d'avant-guerre".

La police de New York a recensé 195 crimes de haine contre les Juifs entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, soit beaucoup plus que contre tout autre groupe ethnique.