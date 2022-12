USA : des sœurs jumelles accusées d'avoir triché à un examen dédommagées à hauteur d'1,5 million de dollars

"Notre réputation a été salie et nos amis se sont éloignés de nous"

Cinq ans de procédure et un immense soulagement : des sœurs jumelles accusées d'avoir triché lors d'un examen de l'école de médecine ont remporté leur procès en diffamation, avec à la clé des dommages et intérêts d'un montant de'1,5 million de dollars, selon Insider.

Kayla et Kelly Bingham, alors âgées de 24 ans, ont passé cet examen à l'issue de leur deuxième année de médecine à l'Université de Caroline du Sud , aux États-Unis. Mais deux semaines plus tard, les jumelles ont été convoquées au bureau de l'administration de l'université, accusées d'avoir triché au test après avoir donné des réponses identiques. "A ce moment-là, j'ai pensé devenir folle", a confié Kayla à Insider. "Je ne pouvais pas croire à ce qui nous arrivait. Impossible de décrire ce qu'on ressent quant on est accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait." Les sœurs ont eu beau expliquer qu'elles étaient assises à quatre ou cinq mètres l'une de l'autre, rien n'y a fait.

Les jumelles ont raconté devant le tribunal que les membres du corps professoral les avaient accusées de s'être envoyé des signaux et de s'être transmis des antisèches pendant le concours. A la suite de ces allégations, toutes deux ont été reconnues coupables par le conseil d'administration de la faculté de médecine et exclues du campus. Kayla et Kelly ont raconté que leur réputation avait été salie et que des amis de très longue date s'étaient éloignés d'elles et qu'elles n'avaient notamment pas été invitées à leurs mariages.

Les sœurs ont déposé une plainte en diffamation contre l'école en 2017, mais leur affaire n'a été portée devant les juges que cinq ans plus tard. Les avocats des jumelles ont présenté au tribunal des preuves attestant que toutes deux avaient déjà souvent reçu les mêmes notes par le passé.

Une experte en gémellité a également été appelée à témoigner, expliquant que les recherches montraient que les vrais jumeaux (monozygotes) présentaient des scores similaires de QI, et les mêmes forces et faiblesses intellectuelles et cognitives par rapport aux faux jumeaux (hétérozygotes). "Les vrais jumeaux ont tendance à montrer des schémas similaires, des comportements similaires, des bonnes et des mauvaises réponses similaires, car ils traitent les informations de la même manière", a déclaré la spécialiste. C'est ainsi qu'au terme de l'audience, les juges ont décidé d'accorder un généreux montant de dommages et intérêts aux deux sœurs.

Kayla et Kelly, aujourd'hui âgées de 31 ans, sont depuis devenues avocates et travaillent dans le même cabinet d'avocats en tant que consultants pour les affaires gouvernementales. Les jumelles espèrent pouvoir un jour apporter leur aide si elles entendent parler de cas similaires. "Cette affaire nous a décidées à emprunter cette voie professionnelle, et nous espérons faire en sorte que personne n'ait à endurer ce que nous avons enduré", disent-elles.