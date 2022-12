Cryptomonnaies : Sam Bankman-Fried inculpé pour fraude aux Etats-Unis

Il a "construit un château de cartes fondé sur la tromperie"

Sam Bankman-Fried, ex-étoile montante des cryptomonnaies, a été inculpé mardi par la justice américaine pour avoir escroqué les clients et les investisseurs qui avaient placé leur argent dans ses sociétés FTX et Alameda. Appréhendé lundi soir à la demande des Etats-Unis aux Bahamas, où il réside, le trentenaire a été présenté à une magistrate de l'archipel, qui a décidé de le maintenir en détention.

Vêtu d'un costume bleu et sans menottes, il a fait savoir lors de l'audience, dans un tribunal de Nassau, qu'il pourrait s'opposer à son extradition vers les Etats-Unis, ont rapporté les médias locaux. La justice américaine souhaite le juger pour huit chefs d'inculpation, dont fraude par voie électronique, blanchiment d'argent et violation des lois électorales.

M. Bankman-Fried, surnommé "SBF", est accusé d'avoir, dès les débuts de FTX en 2019, utilisé l'argent déposé par les clients souhaitant spéculer sur les cryptomonnaies pour financer l'activité - et les paris risqués - de sa société de courtage et d'investissement Alameda. Il lui est aussi reproché d'avoir menti aux financiers ayant prêté de l'argent à Alameda sur la santé financière réelle de l'entreprise et aux investisseurs de FTX.

Il a enfin utilisé de l'argent "volé" à ses clients pour verser des dizaines de millions de dollars à des responsables politiques, démocrates comme républicains, et ainsi tenter "d'acheter de l'influence" à Washington, a accusé le procureur fédéral de New York, Damian Williams, lors d'une conférence de presse.

Les régulateurs des marchés financiers ont déposé en parallèle des plaintes au civil contre l'ancien prodige de la finance. Il a "construit un château de cartes fondé sur la tromperie", a affirmé Gary Gensler, le président l'autorité supervisant Wall Street (SEC). Le gendarme boursier lui reproche d'avoir menti aux investisseurs sur les liens entre ses deux compagnies et d'avoir utilisé l'argent de ses clients pour faire "des investissements risqués, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants". L'agence en charge des produits dérivés (CFTC) l'accuse pour sa part de fraude et de fausses déclarations.

"M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et étudie toutes ses options juridiques", a indiqué son avocat aux Etats-Unis, Mark Cohen, dans un communiqué.