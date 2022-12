Scandale FTX : le monde politique américain prend ses distances avec SBF

Sam Bankman-Fried avait versé des millions à des candidats et des comités politiques en prévision des élections de 2022

L’élite politique américaine, après avoir bénéficié d'énormes contributions financières de Sam Bankman-Fried, s'efforce de prendre ses distances avec la star déchue des cryptomonnaies, accusée d'avoir orchestré une fraude gigantesque. Le trentenaire, aujourd'hui détenu aux Bahamas, était devenu ces dernières années l'un des plus gros contributeurs déclarés du parti démocrate, et clame avoir également financé, dans la même proportion mais de manière occulte, le camp républicain.

STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, annonce l'inculpation de Samuel Bankman-Fried le 13 décembre 2022 à New York

L'affaire est remontée jusqu'au président américain Joe Biden, qui a bénéficié de plus de 5 millions de dollars de dons de l'homme d'affaires pour sa campagne victorieuse de 2020. Interrogée à ce sujet mardi, sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, a botté en touche : "Je suis limitée dans ce que je peux dire", a-t-elle déclaré, invoquant une loi qui lui interdit de faire des commentaires ayant trait à des élections ou des campagnes.

Sam Bankman-Fried a "versé des millions de contributions via sa société Alameda à des candidats et des comités politiques en prévision des élections de 2022", ce qui n'a rien d'illégal aux Etats-Unis. Sauf qu'il l'a fait en cherchant à "échapper aux plafonds et aux obligations de transparence", lit-on dans le communiqué publié mardi par le procureur new-yorkais en charge de l'affaire, Damian Williams. Le magistrat a affirmé, lors d'une conférence de presse, que Samuel Bankman-Fried faisait en sorte que les dons apparaissent comme émanant de riches complices.

Sur le site de la Commission fédérale des élections, qui recense les dons, la recherche de ceux faits par Sam Bankman-Fried donne 213 résultats depuis 2020. La grande majorité des versements déclarés sur ce site sont allés à des structures ou des candidats démocrates. Plusieurs politiciens, démocrates comme républicains, affirment avoir fait don des sommes reçues à des associations.