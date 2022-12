L'annonce "majeure" de Trump ? Des cartes de collection à 99 dollars pièce

"Seulement 99 dollars chacune! Une très bonne idée de cadeau de Noël!"

C'est "comme une carte de baseball" mais en "beaucoup plus excitant" et à 99 dollars pièce: Donald Trump, qui promettait une annonce "majeure", a finalement dévoilé jeudi une série de cartes à collectionner. Dans un message sur son réseau Truth Social, l'ancien président, qui s'est lancé dans la course pour 2024, dévoile donc une collection de "cartes numériques Donald Trump", sur un modèle bien connu des amateurs de sport. Mercredi, l'imprévisible républicain avait publié ce message énigmatique: "L'Amérique a besoin d'un superhéros. Je ferai demain une annonce majeure."

Les vignettes seront "des créations artistiques formidables sur ma vie et ma carrière", promet le milliardaire républicain, qui traverse une passe politique difficile. Il publie une image qui le montre dessiné à la manière d'un superhéros musculeux de "comic", ces bandes dessinées emblématiques des Etats-Unis.

Le personnage à son effigie est campé les mains sur les hanches sur un ring de boxe, moulé dans une combinaison rouge, la taille prise dans une ceinture "Trump Champion" et sur fond de drapeau américain. "Seulement 99 dollars chacune! Une très bonne idée de cadeau de Noël! Dépêchez-vous! Je pense qu'elles vont partir très vite", assure encore l'ancien président.

Sur un site internet dédié, l'homme d'affaires et ancienne vedette de télévision prévoit des récompenses à certains détenteurs de ses cartes, par exemple un dîner dans sa luxueuse résidence de Floride ou une heure de golf en sa compagnie. Cette annonce risque de renforcer l'impression que la campagne de Donald Trump n'a vraiment pas décollé comme il le souhaitait.

Alors qu'il avait jusqu'ici une emprise presque totale sur le parti républicain, certains ténors commencent à lui reprocher publiquement d'avoir poussé des candidats trop extrêmes lors des élections de mi-mandat en novembre.