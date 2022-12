New York va interdire la vente d'animaux dans les animaleries en 2024

La loi permettrait aux gens d'acheter des animaux directement aux éleveurs

Les animaleries ne pourront plus vendre de chiens, de chats et de lapins dans l'État de New York à partir de décembre 2024, en vertu d'une nouvelle loi signée par la gouverneure Kathy Hochul, qui vise à mettre fin à l'approvisionnement en animaux provenant des "usines à chiots". Mme Hochul a déclaré qu'en interdisant aux animaleries de vendre des animaux de compagnie, cela contribuera à protéger leur bien-être et à mettre un frein aux élevages abusifs.

L'État de New York rejoindra un petit groupe d'autres États, dont la Californie, l'Illinois et le Maryland, qui ont déjà instauré des interdictions similaires. La loi encourage ainsi les animaleries à travailler avec les refuges pour animaux afin de multiplier les adoptions.

Les associations de protection des animaux ont salué l'initiative, tandis que certaines entreprises du secteur des animaux de compagnie ont exprimé leur crainte qu'elle ne porte préjudice aux animaleries.

Le directeur général de l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Matt Bershadker, a déclaré qu'il s'agissait d'une "victoire historique" en faveur des animaux.

"En mettant fin à la vente de chiens d'usines à chiots élevés cruellement, New York met fin à une brutalité inadmissible envers les animaux" a affirmé Matt Bershadker.

