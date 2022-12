L'exportation de la technologie impliquée dans l'affaire est fortement réglementée et a eu lieu en violation des sanctions américaines

Un citoyen israélien figure parmi les sept personnes accusées cette semaine par les procureurs américains d'avoir fait passer vers la Russie des composants électroniques sensibles susceptibles d'être utilisés pour fabriquer des armes nucléaires. Les procureurs américains ont affirmé que le groupe a travaillé avec deux sociétés basées à Moscou et contrôlées par les services de renseignement russes pour acquérir aux États-Unis des composants électroniques à usage civil, mais qui peuvent également être utilisés pour la fabrication d'armes nucléaires et hypersoniques et dans l'informatique quantique.

L'une des personnes inculpées est Alexey Brayman, 35 ans, né à Kiev en Ukraine, de nationalité israélienne, mais résidant à Merrimack, dans le New Hampshire. L'acte d'accusation, cité par CBS, indique que Brayman "a utilisé à plusieurs reprises sa résidence comme point de transbordement pour reconditionner des articles sensibles de qualité militaire et contrôlés à l'exportation, et les acheminer vers des lieux intermédiaires en Europe et en Asie, d'où ils étaient transbordés en Russie".

Selon le Boston Globe, les procureurs estiment que les équipements peuvent "contribuer de manière significative au potentiel militaire ou à la prolifération nucléaire d'autres nations ou de pouvoir nuire à la sécurité nationale des États-Unis".

Le journal indique que les fournitures passées en contrebande au domicile de la famille Drayman comprenaient des semi-conducteurs, qui sont essentiels à la production des missiles balistiques que la Russie a déployés avec un effet mortel en Ukraine. L'exportation de la technologie impliquée dans l'affaire est fortement réglementée et a eu lieu en violation des sanctions américaines, selon un acte d'accusation rendu public lundi à Brooklyn.

"Le ministère de la Justice et nos partenaires internationaux ne toléreront pas les manœuvres criminelles visant à soutenir les efforts de guerre de l'armée russe", a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué annonçant les accusations.

Le Boston Globe a toutefois indiqué que M. Brayman avait publié sur Facebook un clip d'artistes ukrainiens participant à l'émission télévisée "America's Got Talent", qui mettait en lumière le conflit opposant Moscou et Kiev, laissant entendre que le ressortissant israélo-ukrainien n'était pas, a priori, un partisan de la Russie, tandis que son épouse, Daria, a fait un appel aux dons en faveur d'une organisation caritative qui aide les Ukrainiens dans le cadre de l'invasion.