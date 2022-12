USA : un homme crie "Kanye 2024 !" avant d'agresser un passant juif à New York

La police de New York a signalé ces derniers jours une augmentation alarmante des incidents antisémites dans la ville

La police de New York a déclaré samedi qu'elle enquêtait sur une attaque antisémite présumée commise la semaine dernière par un homme ayant agressé un promeneur de 63 ans, après avoir proféré des insultes antisémites et fait référence à Kanye West en criant "Kanye 2024 !". Le Washington Post a rapporté que l'incident s'était produit mercredi soir, alors que la victime se promenait dans Central Park. L'agresseur, un homme d'une quarantaine d'années, l'a frappé par derrière, le faisant tomber au sol avant de s'enfuir à vélo. La victime, qui n'a pas été identifiée, a eu la main et une dent cassées. Elle a été hospitalisée dans un état stable, selon le département de police de New York.

La police a souligné que l’assaillant avait fait de "nombreux" commentaires antisémites incluant une référence à Kanye West, auteur de nombreuses tirades antijuives et d'un éloge d'Adlof Hitler ces dernières semaines. Elle a déclaré rechercher l'agresseur présumé, qui a été vu pour la dernière fois autour de Washington Square Park, tandis que le groupe de travail du département de la police dédié aux crimes de haine a tweeté une image fixe d'une vidéo de vidéosurveillance du suspect.

Jean-Baptiste Lacroix / AFP Kanye West

L'attaque de mercredi est survenue alors que la police de New York a signalé ces derniers jours une augmentation alarmante des incidents antisémites dans la ville, qui correspond à la tendance enregistrée dans tout le pays. 45 crimes de haine antisémites ont été recensés dans la métropole en novembre, marquant une hausse de 125 % par rapport à la même période l'année dernière.

Selon un rapport publié en avril par la Ligue anti-diffamation, 2021 a vu les niveaux les plus élevés d'incidents antisémites signalés aux États-Unis depuis que l'organisation a commencé à documenter le phénomène dans les années 1970. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a récemment déclaré que la communauté juive américaine "était frappée de toutes parts" et qu'elle avait "désespérément" besoin d'un soutien supplémentaire de la part de l'agence dans un contexte de forte augmentation des attaques antisémites. Il a souligné qu'environ 63 % des crimes de haine religieuse étaient motivés par l'antisémitisme, "alors que les Juifs américains ne représentent qu'environ 2,4 % de la population du pays".

Lundi, la Maison Blanche a annoncé la création d'un comité inter-agences visant à lutter contre l'antisémitisme, répondant aux appels des législateurs américains et des principales organisations juives américaines qui ont appelé à une "approche pangouvernementale" face à l'intensification du phénomène.