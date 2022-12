Mexique : 2022, l'année la plus meurtrière pour les journalistes

Les attaques contre les journalistes sont très rarement condamnées dans le pays

L'année 2022 a été la plus meurtrière, depuis au moins trois décennies, pour les journalistes mexicains, avec 15 assassinats - une situation périlleuse mise en lumière par l'attaque qui a failli cibler cette semaine l'un des journalistes les plus éminents du pays. Deux hommes armés montés sur une moto ont tiré sur le véhicule blindé du journaliste de radio et de télévision Ciro Gómez Leyva, à 200 mètres de son domicile jeudi soir. Le journaliste a décrit l'attaque et publié des photos de son véhicule sur les réseaux sociaux.

Jeudi dernier, des agresseurs ont pris pour cible le journaliste Flavio Reyes de Dios, directeur d'un site d'information en ligne à Palenque, une ville de l'État du Chiapas (sud du pays). Un véhicule sans plaque d'immatriculation l'a suivi puis a fait sortir sa moto de la route, blessant le journaliste, selon le groupe de défense de la presse Article 19.

Les journalistes du pays, de plus en plus solidaires, se sont également opposés au discours du gouvernement, qui prétend depuis longtemps que les victimes n'étaient pas de vrais journalistes ou étaient corrompues. Cette année, un grand nombre des victimes étaient des journalistes originaires de petites villes qui géraient leur propre agence de presse avec peu de moyens. D'autres étaient des pigistes, notamment pour des publications nationales, dans des grandes villes comme Tijuana.

En l'absence de cette protection, les journalistes mexicains sont créé des réseaux formels et informels de soutien et de réaction rapide, et renforcé les liens avec les organisations de la société civile. Lorsque des attaques contre des journalistes surviennent, elles aboutissent rarement à des arrestations et encore plus rarement à des condamnations.