Plusieurs blessés sur un vol Phoenix-Honolulu en raison de turbulences

De nombreuses victimes ne portaient pas de ceinture de sécurité au moment des turbulences

Onze personnes ont été grièvement blessées sur un vol Phoenix-Honolulu à Hawaï lundi alors que l'appareil a traversé de violentes turbulences. John Snook, directeur de l'exploitation d'Hawaiian Airlines, a déclaré que la compagnie n'avait pas rencontré un phénomène aussi inhabituel depuis des années. L'avion comprenait 278 passagers et 10 membres d'équipage. Jim Ireland, directeur des services médicaux d'urgence à Honolulu, a indiqué que 20 passagers avaient été emmenés à l'hôpital pour des soins médicaux. Selon lui, au moins une personne a été évacuée inconsciente, mais il précise que l'hôpital a assuré que tous les passagers étaient désormais conscients et dans un état stable.

De nombreux passagers ont souffert d'ecchymoses et de diverses blessures, tandis que d'autres ont souffert de vomissements. Au total, 36 passagers ont été pris en charge par le personnel d'urgence et médical. "Nous sommes très heureux et nous nous sentons chanceux qu'il n'y ait eu aucun mort ni blessé grave", a déclaré Ireland. Plusieurs membres du personnel navigant ont également été blessés.

Kaylee Rice, l'une des passagères du vol, a déclaré que sa mère, qui était dans le vol avec elle, s'était assise immédiatement lorsque les turbulences ont commencé et qu'il y a eu des appels pour attacher les ceintures de sécurité, mais que celle-ci n'avait pas eu le temps de le faire. "Elle n'a pas pu attacher sa ceinture de sécurité, elle a volé et heurté le plafond de l'avion", a-t-elle déclaré.

John Snook a déclaré que de nombreuses victimes ne portaient en effet pas de ceinture de sécurité. Plusieurs dommages ont également été causés à l'habitacle de l'appareil. La compagnie aérienne avait pris connaissance des prévisions météorologiques et des éventuelles conditions météo instables, mais aucun avertissement spécifique n'avait été reçu.