Assaut du Capitole : la commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre Trump

"Si la confiance est brisée, notre démocratie l'est aussi. Donald Trump a brisé cette confiance"

La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a recommandé lundi que des poursuites pénales soient lancées contre l'ancien président Donald Trump, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'Etat américain. Les neuf membres de la commission - sept démocrates et deux républicains - ont voté à l'unanimité en faveur de ces recommandations lors d'une dernière réunion publique et en direct, en clôture de leurs 18 mois d'investigation, durant lesquels ils ont interrogé un millier de personnes, examiné une montagne de documents et tenu des auditions publiques très médiatisées.

Le 6 janvier 2021, des partisans de l'ancien président Trump, affirmant - à tort - comme lui que la présidentielle de 2020 lui avait été "volée" par Joe Biden, avaient violemment attaqué le siège du Congrès à Washington pour stopper la certification des résultats, faisant trembler la démocratie américaine. "Mettre un bulletin dans l'urne aux Etats-Unis est un acte de foi et d'espoir", a déclaré lundi en ouverture de séance le démocrate Bennie Thompson, chef de la commission.

"Cette foi dans notre système est le fondement de la démocratie américaine. Si la confiance est brisée, notre démocratie l'est aussi. Donald Trump a brisé cette confiance. Il a perdu l'élection de 2020 et le savait, mais il a choisi d'essayer de rester au pouvoir", a-t-il ajouté. La numéro deux de la commission, la républicaine Liz Cheney, bête noire de Donald Trump, a jugé que ses actes avaient montré qu'il était "inapte" à occuper de nouvelles fonctions publiques.