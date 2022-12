L'équipe d'Argentine survole Buenos Aires en hélicoptère, la progression en bus "impossible"

Plus de 4 millions de personnes s'étaient massées sur le parcours de l'équipe

Le sélection argentine championne du monde a entamé mardi en milieu d'après-midi un survol en hélicoptère de Buenos Aires, abandonnant une parade de victoire en bus devenue "impossible" en raison de "l'explosion de joie populaire", a annoncé la présidence. "Les champions du monde survolent tout le parcours prévu en hélicoptères, car il est devenu impossible de continuer par la route", a déclaré dans un tweet la porte-parole de la présidence Gabriela Cerruti.

"Continuons de célébrer en paix, et de leur montrer notre amour et admiration". Plus de 4 millions de personnes, selon une source de la municipalité, s'étaient massées sur le parcours de l'équipe, entre le complexe de la Fédération argentine (AFA) à 32 km de la capitale, et le cœur de la ville. Quelques minutes auparavant, le président de l'AFA Chiqui Tapia avait annoncé que les autorités de sécurité "ne nous laissent pas arriver au bout pour saluer tous les gens qui attendaient à l'Obélisque". "Mille excuses au nom de tous les joueurs champions", avait-il ajouté dans un tweet.

Parti à 11H45 (14H45 GMT) du siège de l'AFA, le bus des désormais "tri-campeones" argentins devait rallier l'Obélisque, point névralgique des célébrations. Mais il n'avait, trois heures plus tard, parcouru qu'une dizaine de kilomètres, ralenti le long du chemin par des dizaines milliers de supporters arborant maillots ciel et blanc, a constaté l'AFP. Des images de télévisions argentines ont montré, à un moment donné du parcours, un supporter tentant de sauter dans le bus des joueurs alors qu'il passait juste au dessous d'un pont routier, mais manquant sa réception, et terminant sa chute dans la foule compacte qui suivait le bus à pied.