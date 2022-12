Washington tiendra Benjamin Netanyahou "responsable de l'action de ses ministres"

"Bibi [Netanyahou] dit qu'il pourra contrôler son gouvernement. Nous attendons de le voir à l'œuvre"

Le président américain Joe Biden et son administration auraient prévu de tenir Benjamin Netanyahou "responsable des futures actions des ministres d'extrême droite de son prochain gouvernement, et de lui réclamer des comptes". Selon des informations du site Politico citant deux responsables américains mardi, Washington compte adopter cette attitude puisque le chef du Likoud a réitéré maintes fois sa capacité à "tenir" ses ministres, et à toujours avoir le dernier mot dans les décisions qui seront prises.

"Je suis celui qui dirigera ce gouvernement", a notamment déclaré Benjamin Netanyahou au média Al Arabiya . "En nous rejoignant, ces partis devront suivre ma politique." En réponse à ces propos, un responsable américain a déclaré à Politico : "Bibi [Netanyahou] dit qu'il pourra contrôler son gouvernement. Nous attendons de le voir à l'œuvre".

Politico note que cette approche "souligne la complexité et la fragilité croissante de la relation américano-israélienne". Les États-Unis auraient déjà mis Netanyahou en garde contre les membres d'extrême droite de sa coalition - en particulier contre le leader de Force juive Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir est sur le point de devenir le ministre de la Sécurité nationale d'Israël - un rôle élargi qui lui est confié et qui pourrait inclure la supervision des activités de la police en Cisjordanie. L'administration Biden serait particulièrement inquiète des politiques qui pourraient mettre en danger un futur État palestinien.

Les Etats-Unis continuent de surveiller de près l'évolution des politiques israéliennes. En 2020, ils ont accordé une aide de 3,8 milliards de dollars à Israël, dans le cadre d'un engagement annuel à long terme pris sous l'administration Obama qui englobait 38 milliards de dollars d'aide militaire sur la décennie 2017-2028. Autant dire que Benjamin Netanyahou, quelle que soit la gymnastique qu'il devra pratiquer à l'avenir entre ses amis israéliens et internationaux, ne peut pas se passer du soutien des Etats-Unis.