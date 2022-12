TikTok de plus en plus menacé aux Etats-Unis pour cause de "sécurité nationale"

"TikTok appartient à ByteDance (sa maison mère), qui est elle-même soumise au contrôle effectif du Parti communiste chinois"

Les élus américains du Congrès s'apprêtent à interdire TikTok sur les appareils des fonctionnaires pour cause de menace à la sécurité nationale, alors que de nombreux Etats ont déjà franchi le pas: le réseau social est en position délicate aux Etats-Unis, où sa présence même est remise en question.

Après le Sénat la semaine dernière, la Chambre des représentants pourrait adopter dans les prochains jours un texte prohibant le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les équipements professionnels des employés de l'Etat fédéral américain. Près de vingt Etats américains ont déjà pris des mesures similaires pour leurs propres employés.

"Ce n'est pas un sujet démocrate ou républicain, c'est une question de sécurité nationale", explique à l'AFP Ryan McDougle, sénateur local de Virginie, en pointe sur le dossier. "Le problème fondamental est le suivant: TikTok appartient à ByteDance (sa maison mère), qui est elle-même soumise au contrôle effectif du Parti communiste chinois" (PCC), a expliqué, dimanche sur la chaîne CNN, le républicain Mike Gallagher, élu à la Chambre des représentants.

Et ce qui a longtemps été un chiffon rouge brandi par les seuls républicains fait de plus en plus nettement consensus, au point que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est dite favorable vendredi à ce que le texte soit soumis au vote cette semaine. Une autre proposition de loi, déposée la semaine dernière par des élus des deux bords, demande l'interdiction pure et simple de TikTok aux Etats-Unis, ce qu'avait tenté, sans succès, Donald Trump en 2020, à la fin de son mandat.

TikTok a pris plusieurs mesures pour tenter de convaincre les autorités américaines que les données des utilisateurs américains de la plateforme étaient protégées, notamment en les stockant sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Mais il a admis que des employés basés en Chine avaient accès à ces données, même si cela se faisait, selon lui, dans un cadre strict et limité.

"Le Parti communiste chinois ne nous a pas demandé de partager ces données", a régulièrement affirmé TikTok. "Nous n'avons pas transmis au PCC des informations relatives aux utilisateurs américains et nous ne le ferions pas si on nous le demandait".