Plus de 330 rabbins américains issus des mouvements réformés, conservateurs et reconstructionnistes, dont certains occupent des fonctions importantes dans les grandes villes, s'engagent à empêcher les membres d'extrême droite du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou de prendre la parole dans leurs synagogues, et à faire pression pour les empêcher de s'exprimer dans leurs communautés. Aucun rabbin du mouvement orthodoxe ne s'est joint à cet appel.

Une lettre ouverte indique qu'ils n'inviteront pas les membres des partis d'extrême droite "à prendre la parole dans nos congrégations et organisations. Nous nous élèverons contre leur participation à d'autres forums dans nos communautés. Nous encouragerons les conseils d'administration de nos congrégations et organisations à se joindre à nous dans cette protestation afin de démontrer notre engagement envers nos valeurs juives et démocratiques." La lettre estime que les partis d’extrême droite du gouvernement "causeront des dommages irréparables à la relation entre Israël et la diaspora juive".

Flash90 Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir

Benjamin Netanyahou a annoncé la formation de son nouveau gouvernement comprenant les factions d'extrême droite du Sionisme religieux, Force juive et Noam mercredi soir, bien qu'il doive encore finaliser les accords de coalition avec ses partenaires politiques.

Les ministres du gouvernement israélien prennent parfois la parole dans des synagogues américaines afin de récolter un soutien à leurs différentes initiatives. Néanmoins, le ton intransigeant de la lettre et l’importance des signataires sont le signe d'une crise naissante dans les relations entre Israël et la communauté juive américaine, déclenchée par l'ascension des partis d'extrême droite.