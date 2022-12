Jusqu'à environ 1,5 million de foyers ont été privés électricité vendredi, plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence

Presque 1,5 million de foyers américains privés d'électricité, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées et des accidents parfois mortels: les Etats-Unis abordent samedi Noël au lendemain d'une journée perturbée par une tempête hivernale d'une rare intensité. "Historique" selon le service météorologique américain (NWS), elle a engendré d'importantes chutes de neige, des rafales glacées, et des températures descendant jusqu'à -48°C par endroits, capables de transformer de l'eau bouillante en gouttelettes de glace en un instant.

Matthew Hatcher/Getty Images/AFP Des véhicules de déneigement tentent de dégager les routes du centre-ville de Détroit, le 23 décembre 2022

Vendredi matin, plus de 240 millions de personnes, soit 70% des Américains, étaient concernées par des alertes ou des appels à la prudence aux Etats-Unis. Le phénomène a provoqué le chaos dans les transports. Une tuile au moment où des millions d'Américains déferlent sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année. Dans l'Etat de New York, une interdiction de se déplacer a été émise dans le comté d'Erie.

Jusqu'à environ 1,5 million de foyers ont été privés électricité vendredi, notamment en Caroline du Nord, dans le Maine ou encore en Virginie, selon le site spécialisé Poweroutage.us. Vendredi soir, ils étaient encore un million dans le noir. La tempête était particulièrement impressionnante de par son ampleur, s'étendant de la frontière canadienne au nord jusqu'à la frontière mexicaine au sud.

CHANDAN KHANNA / AFP Des voyageurs font la queue pour s'enregistrer à l'aéroport international de Miami pendant une tempête hivernale avant les vacances de Noël à Miami, Floride, le 23 décembre 2022.

Vendredi soir, le site spécialisé Flightaware recensait 5.500 vols annulés aux Etats-Unis, les aéroports les plus touchés étant ceux de Seattle, New York, Chicago ou encore Detroit. Plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence, comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord. Avec une visibilité proche de zéro, le blizzard et le gel qui affectent une bonne partie du pays, les routes sont devenues très dangereuses.

Cette tempête d'une rare intensité est causée par une "bombe dépressionnaire": un puissant conflit entre deux masses d'air, une très froide en provenance de l'Arctique et l'autre tropicale venue du Golfe du Mexique, aggravé car la pression atmosphérique a chuté très vite, en moins de 24 heures. Ce type de tempête n'intervient "qu'une fois par génération", selon le National Weather Service américain à Buffalo.