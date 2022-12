Le géant latino-américain de la distribution affirme avoir réduit de 89 % les produits antisémites en 2022

Mercado Libre a supprimé de ses offres "Mein Kampf", "Les Protocoles des Sages de Sion", ainsi que des pièces de monnaie, des affiches et des souvenirs nazis

Le plus grand détaillant en ligne d'Amérique latine a dépouillé ses rayons numériques de tout contenu antisémite cette année, à la suite des pressions exercées par la branche régionale du Congrès juif mondial, rapporte vendredi le site JTA (Jewish Telegraphic Agency). Mercado Libre ("marché libre" en espagnol) a été fondé en 1999 en Argentine par un homme d'affaires juif de ce pays. Il compte 76 millions d'utilisateurs, soit plus qu'Amazon, et est dans 18 pays d'Amérique latine.

L'année dernière, la société a annoncé qu'elle supprimerait de ses offres des livres tels que "Mein Kampf" et "Les Protocoles des Sages de Sion", ainsi que des pièces de monnaie, des affiches et des souvenirs nazis. Cette semaine, elle a annoncé qu'au premier semestre 2021, le nombre d'articles disponibles à la vente qui violaient les politiques de l'entreprise en matière de violence et de discrimination avait diminué de 89 % par rapport à l'année précédente.

"Nous sommes très fiers du travail de collaboration que nous avons accompli pendant cette période", a déclaré Federico Deya, directeur juridique principal de Mercado Libre, au site JTA. Il a salué le travail effectué par la société avec le Congrès juif latino-américain pour mettre en œuvre ce changement, qui, selon un rapport de la société, a également entraîné une hausse de 23 % de la détection de discours haineux dans les publications en vente sur le site.

"En observant avec inquiétude la croissance des discours de haine et d'incitation à la violence, et le manque d'action de certaines entreprises, cet effort conjoint est un exemple que nous pouvons mener avec les entreprises Internet qui en ont la volonté", a déclaré Ariel Seidler, directeur de programme au sein du Congrès juif latino-américain et chef de Observatoire Web, une initiative visant à supprimer l'antisémitisme sur les sites hispanophones.