Whoopi Goldberg réitère ses propos sur la Shoah, un an après sa suspension d'un talk show

Le mois dernier l'actrice s'est interrogée pour savoir si le statut de "terroristes" était approprié pour les talibans et les membres du Hamas

La comédienne Whoopi Goldberg persiste et signe : selon elle, la Shoah n'était pas liée à la race ; il s'agit d'un crime commis par un groupe blanc contre un autre groupe blanc. Dans une interview accordée au Sunday Times ce week-end, elle a ainsi déclaré : "Mon meilleur ami a fait remarquer : 'Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de case dans le recensement national pour la race juive', ce qui me fait croire qu'il ne s'agit probablement pas d'une race. " Elle a ainsi affirmé que les nazis avaient assassiné non pas une race, mais des personnes qui, à leurs yeux, étaient "défectueuses par nature". Alors que le journaliste lui faisait remarquer que les nazis traitaient les Juifs comme une race, Whoopi Goldberg - de son vrai nom Caryn Elaine Johnson - a déclaré qu'il était inopportun d'utiliser la définition des oppresseurs : "Pourquoi croire ce qu'ils disent?", a-t-elle lancé.

Il y a un an, l'actrice avait été suspendue pour une période de l'émission The View à laquelle elle participe en tant qu'animatrice, par le réseau de diffusion ABC en raison de déclarations similaires. "L'Holocauste n'est pas lié à la race, mais au manque d'humanité de l'homme contre l'homme", avait-elle déclaré à l'époque avant d'être mise à pied. Lorsqu'on avait attiré son attention sur le fait que le régime nazi promouvait une théorie raciale, elle avait répondu : "Mais c'était deux groupes de Blancs. C'est comme ça que les gens se traitent et c'est un problème. Peu importe que vous soyez noir ou blanc, parce que tout le monde - blancs, juifs, italiens - se 'mange' les uns les autres."

Malgré ses rapides excuses pour cette déclaration faite alors qu'elle cherchait à défendre le roman graphique sur la Shoah "Maus" - banni du programme scolaire par les autorités d'un comté du sud des Etats-Unis - la présidente d'ABC avait estimé que ce n'était pas suffisant, et avait décidé de suspendre l'animatrice. "Je suspends Whoopi Goldberg pour deux semaines après ses commentaires mal avisés et préjudiciables", avait-elle indiqué dans un communiqué.

La comédienne a par ailleurs suscité une nouvelle polémique dans le même talk-show le mois dernier, après s'être interrogée pour savoir si le statut de "terroristes" était approprié pour les talibans et les membres du Hamas. Dans la discussion qui portait sur les propos de la représentante démocrate, Ilhan Omar, qui avait estimé qu'aussi bien Israël et les États-Unis que le Hamas et les talibans étaient des organisations terroristes, l'actrice américaine a affirmé "ça dépend à qui on parle", laissant entendre que les groupes palestinien et afghan pouvaient ne pas entrer dans cette catégorie.