USA : la tempête hivernale fait 17 morts, 530.000 foyers privés de courant

Le week-end de Noël est chamboulé pour des millions d'Américains qui affrontent une violente tempête hivernale, accompagnée de températures extrêmes, qui a rendu de nombreuses routes impraticables, provoqué l'annulation de milliers de vols et causé la mort d'au moins 17 personnes. Environ 530.000 foyers étaient toujours privés de courant samedi vers 22H00 GMT (contre jusqu'à 1,5 million la veille), selon le site Poweroutage.us, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives.

Le Service météorologique national américain (NWS) a prévenu que le froid présentait un risque mortel et exhorté les Américains des régions touchées à rester à l'intérieur. Vendredi, à cause du vent, la température ressentie est descendue jusqu'à -48°C, selon la même source. Depuis mercredi soir, le centre et l'est des Etats-Unis sont frappés par cette tempête d'une rare intensité, dont les vents polaires ont également provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs.

Au total, les autorités ont confirmé au moins 17 morts, à travers huit Etats, dues à la météo. Une partie de ces décès est survenue sur les routes, devenues très dangereuses, comme dans l'Ohio, où quatre personnes sont mortes dans des accidents liés à la tempête, a déclaré le gouverneur Mike DeWine.

Outre les routes, les transports étaient très perturbés de façon générale, au moment même où des dizaines de millions d'Américains cherchaient à rejoindre leur famille pour les fêtes de fin d'année. Plus de 5.500 vols ont été annulés vendredi, soit 20% du trafic aérien, a tweeté le ministre des Transports américain Pete Buttigieg. Plus de 2.800 vols ont de nouveau été annulés samedi et 6.600 autres retardés, selon le site spécialisé Flightaware.com.

Scott Olson/Getty Images/AFP Un piéton traverse une rue couverte de neige alors que les températures sont inférieures à 10°C, le 22 décembre 2022 à Chicago.

Un peu partout dans les villes américaines, comme à Denver ou Chicago, des refuges ont été ouverts pour accueillir les personnes dans le besoin pour leur permettre de se réchauffer et les protéger des risques d'hypothermie. En raison des températures très basses, la pression sur le réseau électrique était extrêmement forte. L'opérateur dans une dizaine d'Etats du Nord-Est américain, PJM, a appelé la population à réduire sa consommation toute la journée de samedi, afin d'éviter des coupures.

La tempête devrait perdurer tout le week-end, avant que les températures ne reviennent aux normales saisonnières d'ici le milieu de semaine prochaine, a précisé le NWS.