"Le dîner avec Kanye West a eu lieu parce que je suis trop généreux" (Trump)

L'ancien président a affirmé que le rappeur controversé avait "toujours été très bon" avec lui et qu'il croyait qu'il voulait des conseils

L'ancien président américain Donald Trump a défendu la tenue de son dîner avec le rappeur controversé Kanye West, affirmant que cela s'est produit parce qu'il est "excessivement généreux." Dans une interview au magazine New York publiée vendredi et citée par The Hill, Trump a déclaré que West avait "toujours été très bon" avec lui et qu'il croyait qu'il voulait des conseils.

"Et je fais cela pour les gens, parfois à mes propres risques, je suppose. Mais je le fais pour les gens. J'aime aider les gens qui ont des difficultés dans la vie. Et je pense que de ce point de vue, j'ai fait la bonne chose", a-t-il affirmé. "Je crois que je suis excessivement généreux, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Mais parfois, cela peut rendre la vie un peu plus difficile", a ajouté l'ancien président.

Donald Trump a été vivement critiqué après avoir accueilli Kanye West et le négationniste Nick Fuentes pour un dîner dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Les remontrances sont même venues des républicains du Sénat, ainsi que de l'ancien vice-président de Trump, Mike Pence, qui a déclaré que Trump devrait s'excuser pour le dîner avec Fuentes.

Trump a répété dans l'interview de vendredi qu'il ne connaissait pas Fuentes avant la rencontre, et que West était celui qui l'avait amené au dîner. "Il a amené des gens que je ne connaissais pas - Nick Fuentes - que je ne connaissais pas du tout. Nous nous sommes assis, nous avons pris un repas très rapide. Ça n'a pas duré deux heures, comme quelqu'un l'a dit. C'était un repas très rapide, c'est passé très vite. C'était agréable", a-t-il déclaré. "Il n'y a rien eu de très important à dire. Tout d'un coup, la presse en a fait une fausse histoire."