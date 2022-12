Le bilan de la tempête hivernale dans un comté de l'Etat de New York atteint 25 morts (responsable)

Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf Etats américains est désormais d'au moins 47 morts

Le bilan de la violente tempête hivernale frappant les Etats-Unis depuis plusieurs jours a atteint 25 décès dans le seul comté d'Erie, situé dans l'ouest de l'Etat de New York et l'un des plus touchés, a annoncé lundi un responsable local. Les services locaux ont confirmé depuis dimanche soir de nouveaux décès, de personnes retrouvées dans des voitures ou à l'extérieur, "amenant le total des morts du blizzard à 25 décès", a déclaré lors d'une conférence de presse Mark Poloncarz, responsable pour ce comté. Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf Etats américains est désormais d'au moins 47 morts.

La ville de Buffalo, située dans le comté d'Erie, est toujours en grande partie bloquée en raison des quantités impressionnantes de neige tombées, a averti M. Poloncarz dimanche. "S'il vous plaît, sauf si vous faites partie des services de secours, ne conduisez pas", a-t-il demandé. "Les conditions sont mauvaises."

Une interdiction de se déplacer était toujours en vigueur lundi dans une partie de cette région. L'électricité a été rétablie pour plus de 13.000 foyers durant les dernières 24H, a précisé Mark Poloncarz, mais plus de 12.000 restent encore sans courant. Certains ne pourront être raccordés au réseau avant mardi, a-t-il prévenu.

Depuis mercredi soir, les Etats-Unis sont frappés par cette tempête d'une rare intensité, dont les vents polaires ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands lacs.