Le budget garantira le fonctionnement du gouvernement jusqu'en septembre 2023, avec des fonds pour le Dôme de fer et une aide humanitaire pour les Palestiniens

Le président américain Joe Biden a promulgué jeudi une loi de finances des services fédéraux d'un total de 1.700 milliards de dollars, dont 45 pour l'Ukraine. Le démocrate, qui se trouve en vacances dans les Iles Vierges américaines, a tweeté une photo le montrant en train de signer le texte, qui doit financer le fonctionnement de l'État fédéral américain -- forces de l'ordre, diplomatie, forces armées ou politique économique -- jusqu'à septembre 2023.

Le projet de loi comprend également une aide de 3,3 milliards de dollars pour la sécurité d'Israël, un montant que l'ancien président Barack Obama avait décidé en 2016 d'allouer à Israël chaque année pendant dix ans. Un montant supplémentaire de 500 millions de dollars a également été inclus dans le budget 2023, qui servira à réapprovisionner le système de défense antimissile israélien Dôme de fer. Le Congrès a accepté d'accorder ces fonds supplémentaires après la guerre de Gaza de mai 2021. Un autre montant de 72,5 millions de dollars a été autorisé dans le dernier budget pour la coopération américano-israélienne en matière de lutte contre les drones et les tunnels, ainsi que 6 millions de dollars pour un nouveau programme de subvention de la coopération américano-israélienne en matière de cybersécurité.

Bien que la loi américaine interdise de financer directement l'Autorité palestinienne, l'administration Biden a rétabli le financement de projets humanitaires pour le peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza, qui avaient été supprimés sous l'administration Trump. Dans le projet de loi sur les dépenses, le Congrès a accepté d'allouer 225 millions de dollars à ces projets, en plus de 75 millions de dollars pour l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNWRA, et 42 millions de dollars pour la coopération israélo-palestinienne en matière de sécurité.

Le texte, qui a reçu le soutien de certains républicains, a été facilement approuvé et a ainsi offert à Joe Biden un succès législatif alors que sa deuxième année à la Maison Blanche est sur le point de se conclure, et qu'il doit réfléchir à la possibilité de se présenter, ou non, à la présidentielle de 2024.