Un ressortissant israélien meurt lors d'une fête du Nouvel An au Mexique

Le ministère des affaires étrangères travaillerait à l'acheminement de son corps en Israël

Un jeune homme de 23 ans originaire d'Ashdod est mort au Mexique, apparemment après s'être senti mal lors d'une fête. Il a été transféré à l'hôpital où il a été déclaré mort. La cause du décès est encore inconnue et le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'efforçait d'envoyer le corps en Israël pour l'inhumer. "L'incident est géré par le consul du Mexique et le département pour les Israéliens dans le besoin du ministère des Affaires étrangères", indique le communiqué.

"Ils sont en contact avec la famille du défunt afin de ramener son cercueil en Israël pour un enterrement. La cause du décès est actuellement inconnue et les autorités locales mexicaines s'occupent de l'affaire." Cet incident n'est pas le premier au cours duquel un ressortissant israélien serait décédé dans le pays sud-américain.

En 2019, un DJ israélien de 45 ans connu sous le nom de "Perplex" a été assassiné au Mexique après que des hommes armés ont pris d'assaut une boîte de nuit dans la ville de San Luis Potosi, dans le centre du Mexique, où il travaillait.