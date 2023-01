Twitter ne paie plus son loyer depuis l'arrivée d'Elon Musk

Le propriétaire du siège de Twitter, Columbia Property Trust, a indiqué que les loyers impayés s'élevaient à 136 260 dollars (129 218 euros)

Twitter n'a pas payé le loyer de son siège de San Francisco depuis que le milliardaire Elon Musk a pris le contrôle de la société en octobre, selon une nouvelle plainte déposée jeudi dernier. Le propriétaire du siège de Twitter, Columbia Property Trust, a indiqué que les loyers impayés s'élevaient à 136 260 dollars (129 218 euros).

Elon Musk est dans une situation délicate depuis qu'il a pris la tête du réseau social, les réductions de coûts et d'effectifs opérées sous sa direction ayant entraîné des milliers de licenciements et le non-paiement de certains entrepreneurs. Il a expliqué qu'une baisse massive des revenus était à l'origine des mesures de réduction des coûts et des licenciements.

Constanza HEVIA / AFP Le siège de Twitter à San Francisco, Californie, États-Unis

Au milieu d'un exode de comptes Twitter importants de la plate-forme depuis que Musk en a pris la direction, comme CBS News, Musk a été confronté à une série de controverses concernant sa mise en œuvre de nouvelles politiques telle que Twitter Blue, censé être une version premium de la plate-forme.

En décembre, Elon Musk a décidé de quitter son poste de PDG de Twitter dès qu'il aura trouvé un remplaçant, après un sondage dans lequel plus de la moitié (57,5 %) des quelque 17,5 millions de votants ont réclamé son départ.