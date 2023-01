New York : un individu qui voulait commettre une attaque jihadiste contre des policiers incarcéré

Il a dit aux enquêteurs que "tous les fonctionnaires" étaient une cible pour lui en raison du soutien des États-Unis à Israël

Un homme accusé d'avoir attaqué la police avec une machette près de Times Square à New York la veille du Nouvel An avait l'intention de commettre une attaque jihadiste contre les représentants du gouvernement et a crié "Allah wakbar" avant de frapper un agent à la tête et de tenter de s'emparer de l'arme d'un autre agent, ont déclaré les procureurs mercredi.

Trevor Bickford, qui a été abattu par la police au cours de la confrontation, a été mis en accusation par vidéo depuis un hôpital de Manhattan et a été placé en détention sans caution. Il n'a pas plaidé coupable et doit comparaître à nouveau devant le tribunal vendredi.

Bickford, 19 ans, de Wells, dans le Maine, est accusé de tentative de meurtre sur des policiers, d'agression et de tentative d'agression. S'il est reconnu coupable, il risque une peine obligatoire de prison à vie. L'attaque, à la limite de la zone de haute sécurité où se rassemblent des foules de fêtards, a fait trois blessés parmi les policiers.

L'assistante du procureur de Manhattan, Lucy Nicholas, a déclaré que Bickford "s'est rendu spécifiquement à New York depuis le Maine afin de commencer à commettre ses crimes de meurtre de fonctionnaires", arrivant dans la ville quelques jours avant l'attaque.

Bickford avait un billet d'Amtrak pour Miami et voulait voyager à l'étranger, "mais il a ensuite décidé de venir d'abord à New York pour tuer des gens et mener le jihad", a déclaré Nicholas. Il n'avait aucun lien connu avec la ville ou l'État, a-t-elle ajouté.

Nicholas a déclaré que Bickford a dit aux enquêteurs que "tous les fonctionnaires" étaient une cible pour lui en raison du soutien des États-Unis à Israël, y compris les policiers, mais qu'il a délibérément épargné les civils. Les autorités ont enquêté pour savoir si Bickford était motivé par l'extrémisme islamique.

La Legal Aid Society, un organisme de défense publique représentant Bickford, a exhorté le public "à ne pas tirer de conclusions hâtives et à respecter la vie privée de la famille de notre client".

L'attaque à la machette s'est produite environ deux heures avant minuit samedi, juste à l'extérieur de la zone où les personnes sont contrôlées pour détecter la présence d'armes avant d'entrer dans l'une des plus grandes et des plus célèbres célébrations du Nouvel An au monde.

Trois agents ont été frappés par la machette avant qu'un agent n'abatte le suspect, selon les autorités. Un agent a subi une fracture du crâne et un autre a a été grièvement blessé. Les enquêteurs pensent que l'agresseur a agi seul.