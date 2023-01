Le sénateur Ted Cruz fustige l'administration Biden pour sa condamnation d'Israël

"L'obsession pathologique de l'administration Biden à saper Israël met en danger la sécurité nationale de l'Amérique et de nos alliés"

Le sénateur américain Ted Cruz (Républicain), membre de la commission des relations extérieures, a critiqué l'administration Biden mercredi, après que de hauts responsables ont condamné Israël et suggéré que le gouvernement pourrait modifier le "statu quo" concernant le mont du Temple, à la suite de la visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir dans l'enceinte.

"L'obsession pathologique de l'administration Biden à saper Israël met en danger la sécurité nationale de l'Amérique et de nos alliés", a déclaré Cruz. "La visite d'un ministre du gouvernement israélien sur un site à l'intérieur d'Israël n'est pas un changement du statu quo, et il ne devrait pas être controversé pour un Juif de visiter le site le plus sacré du judaïsme", a-t-il précisé.

"Les déclarations de la Maison Blanche et du département d'État de Biden, qui suggèrent le contraire, déstabiliseront davantage le Moyen-Orient et risquent d'inciter au terrorisme. Elles convainquent les responsables palestiniens que le compromis est inutile parce que les administrations démocrates vont contraindre nos alliés israéliens à faire des concessions dangereuses", a ajouté le sénateur.

Selon Ted Cruz, l'administration Biden "a constamment cherché à saper la sécurité et la souveraineté d'Israël sur son territoire. Elle a interdit toute mention des accords d'Abraham, a cherché à ouvrir un consulat palestinien dans la capitale israélienne, Jérusalem, a lâché le FBI contre l'armée israélienne et a ostracisé publiquement des parties du gouvernement israélien démocratiquement élu."

"Pendant ce temps, l'administration déverse plus d'un milliard de dollars dans les zones palestiniennes et fait venir des responsables de la terroriste Organisation de libération de la Palestine à Washington. Maintenant, elle redouble ces politiques désastreuses", a-t-il conclu.

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a condamné la visite de M. Ben Gvir sur le mont du Temple lors du briefing quotidien de mardi : "Nous sommes profondément préoccupés par la visite du ministre israélien sur le mont du Temple/Haram al-Sharif. Cette visite a le potentiel d'exacerber les tensions et de conduire à la violence."