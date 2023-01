Le Congrès américain s'enfonce dans la paralysie, incapable d'élire un "speaker"

Le président Joe Biden a qualifié cette situation d'"embarrassante", assurant que "le reste du monde" suivait de près la pagaille au Congrès

La Chambre américaine des représentants a clos une nouvelle journée sans parvenir à élire de "speaker". En effet, les dissensions dans les rangs républicains ont rendu impossible l’élection de son président, les débats ayant dû être repoussés à jeudi. Le républicain Kevin McCarthy, favori à la succession de Nancy Pelosi u perchoir, est tributaire d'une vingtaine de partisans de Donald Trump qui l'accusent d'être trop modéré, et bloquent volontairement le vote.

Membres de la frange la plus conservatrice du parti, ils profitent de la très fine majorité républicaine décrochée aux élections de mi-mandat de novembre pour poser leurs conditions. Sans leur soutien, Kevin McCarthy ne peut pas être élu. Kevin McCarthy, membre de l'état-major républicain depuis plus de 10 ans, a déjà cédé à nombre des exigences des trumpistes, sans que cela ne permette de débloquer la situation. Pire, l'opposition à sa candidature semblait prendre de l’ampleur.

Depuis mardi, six tentatives infructueuses ont eu lieu pour choisir un président. Le "speaker", troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président, nécessite une majorité de 218 voix. Kevin McCarthy n'a pour le moment pas réussi à dépasser les 203. Il n’a pourtant pas de concurrent crédible. Le président Joe Biden a qualifié cette situation d'"embarrassante", assurant que "le reste du monde" suivait de près la pagaille au Congrès.

Ce blocage n’est pas sans conséquences : sans président, les élus ne peuvent pas prêter serment, et donc passer quelconque projet de loi. Les républicains ne peuvent pas non plus ouvrir les nombreuses enquêtes qu'ils avaient promises contre Joe Biden. Les élus continueront à voter jusqu'à ce qu'un président de la Chambre des représentants soit élu. Cela devait être l'affaire de quelques heures, mais pourrait s'étendre sur plusieurs semaines : en 1856, les élus du Congrès ne s'étaient accordés qu'au bout de deux mois et 133 tours.