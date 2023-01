Les Etats-Unis s'inquiètent de l'avenir de la démocratie israélienne

"Les principes démocratiques partagés sont au cœur des relations entre les États-Unis et Israël"

L'administration américaine suit de près le plan de réforme judiciaire présenté par Yariv Levin, et appelle à préserver le régime démocratique en Israël. "Les principes démocratiques partagés sont au cœur des relations entre les États-Unis et Israël, et les institutions indépendantes d'Israël sont essentielles lorsqu'il s'agit de préserver la démocratie florissante du pays", a déclaré un porte-parole du Département d'État américain au site d'information Walla, en réponse à une question sur le plan présenté mercredi soir par le ministre israélien de la Justice, destiné à affaiblir le pouvoir de la Cour suprême.

De hauts responsables de l'administration américaine ont déclaré que les mesures envisagées par Jérusalem contre le système judiciaire et leurs potentielles conséquences sur la démocratie israélienne avaient été soulevées lors des discussions tenues à la Maison Blanche ces dernières semaines sur la question de la future politique américaine envers le nouveau gouvernement israélien. On estime à Washington que la mise en œuvre du plan Levin pourrait en effet affecter la nature du régime démocratique en Israël, et ainsi influencer la relation entre Israël et les États-Unis, qui repose non seulement sur des intérêts mais aussi des valeurs partagées.

L'une des raisons pour lesquelles les Américains s'intéressent à ces mesures du nouveau gouvernement est que la Cour suprême est l'institution judiciaire en Israël qui sert souvent de garde-fou sur le dossier de la Cisjordanie et qui défend les droits des Palestiniens, surtout lorsqu'il s'agit de conflits fonciers.

Par ailleurs, la position d'arbitrage de la Cour suprême israélienne permet aux Etats-Unis de défendre l'Etat hébreu au sein des instances internationales, en particulier lorsqu'il est question d'enquêter sur les opérations de Tsahal dans les Territoires, en affirmant que le système judiciaire israélien est fort et indépendant, et que des investigations supplémentaires par des tribunaux internationaux sont donc inutiles. Le fait de porter atteinte à l'indépendance du système judiciaire israélien rendrait donc plus difficile pour les Américains de continuer à prendre le parti d'Israël au sein de l'ONU notamment.