Hillary Clinton devient professeure à la prestigieuse université Columbia

Hillary Clinton va devenir professeure d'affaires internationales à la School of International and Public Affairs de l'Université de Columbia, à New York. L'annonce a été faite sur le site du prestigieux établissement.

"Compte tenu de ses talents et capacités extraordinaires ainsi que de ses expériences de vie singulières, Hillary Clinton est unique et surtout exceptionnelle dans ce qu'elle peut apporter aux missions de recherche et d'enseignement de l'université", a écrit le président de l'Université, Lee Bollinger, dans un communiqué.

Première dame des Etats-Unis durant les mandats successifs de Bill Clinton entre 1993 et 2001, Hillary Clinton est ensuite devenue sénatrice pour l'Etat de New York jusqu'en 2009. Secrétaire d'Etat sous Barack Obama jusqu'en 2013, elle se présente à l'élection présidentielle de 2017 à l'issue de laquelle elle sera battue de peu par Donald Trump.

"L'engagement de Columbia à former la prochaine génération de responsables politiques - et à aider à relever certains des défis les plus urgents du monde - me touche personnellement. Je suis ravie de rejoindre cette communauté", a tweeté Hillary Clinton, qui prendra ses nouvelles fonctions en février.