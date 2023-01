Brésil : des bolsonaristes envahissent le Congrès

Les images impressionnantes, rappelant l'invasion du Capitole aux Etats-Unis, montrent une véritable marée humaine affluer vers le Congrès

Des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi dimanche les principaux lieux de pouvoir à Brasilia, le Congrès, la Cour suprême et le Palais présidentiel de Planalto, faisant beaucoup de dégâts, selon des images circulant sur les réseaux sociaux. Des élus français, du camp présidentiel et de l'opposition de gauche, ont fustigé les "attaques de l'extrême droite" au Brésil et ont affiché leur soutien au président Lula.

EVARISTO SA / AFP Des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro affrontent la police lors d'une manifestation devant le palais du Planalto à Brasilia le 8 janvier 202

"Cette tentative absurde d'imposer la volonté par la force ne prévaudra pas", a averti le nouveau ministre de la Justice Flavo Dino, sur Twitter, ajoutant: "il va y avoir des renforts". Les bolsonaristes radicaux arrivés en masse ont pris de court les forces de sécurité, une semaine après l'investiture du président de gauche Lula, dont ils n'ont jamais reconnu la victoire contre Jair Bolsonaro à la présidentielle d'octobre, a constaté un photographe.

Des images impressionnantes, rappelant l'invasion du Capitole aux Etats-Unis, montrent sur les réseaux sociaux une véritable marée humaine de manifestants vêtus de jaune et vert prendre d'assaut les lieux de pouvoir à Brasilia. La zone près de la Place des trois pouvoirs, où se côtoient le Palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès, avait été pourtant bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à rompre les cordons de sécurité.

Jair Bolsonaro, qui n'a jamais félicité Lula pour son élection et a boudé son investiture, a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat et se trouve en Floride, aux Etats-Unis.