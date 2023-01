Brésil : les lieux de pouvoir sous contrôle, des centaines de personnes arrêtées

Les forces de l'ordre ont finalement repris le contrôle des bâtiments envahis et arrêté plus de 200 personnes

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a indiqué reprendre le travail dès ce lundi dans ses bureaux de Brasilia, pris d'assaut la veille. Le Congrès et la Cour suprême, avaient été attaqués au même moment par des centaines de partisans de Jair Bolsonaro, parti aux États-Unis deux jours avant l’investiture de Lula pour éviter de lui remettre l’écharpe présidentielle. Les forces de l'ordre ont finalement repris le contrôle des bâtiments envahis et arrêté plus de 200 personnes, selon le ministre de la Justice et de la Sécurité Flavio Dino.

Le secteur avait été bouclée par les autorités mais les bolsonaristes, sont tout de même parvenus à forcer les barrages de sécurité. Des dégâts considérables ont été provoqués dans les trois palais, trésors d'architecture moderne et regorgeant d'œuvres d'art. Des tableaux d'une valeur inestimable ont été endommagés. Des vidéos montrant des bureaux de parlementaires saccagés ont également circulé sur les réseaux sociaux.

Un syndicat de presse a affirmé que cinq journalistes ont été agressés, notamment un photographe de l'AFP qui a été frappé et fait voler tout son matériel. "Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement parce qu'il est illégitime", a déclaré à l'AFP Victor Rodrigues. "Nous ne reculons pas, nous allons partir d'ici mais nous reviendrons", a-t-il promis.

Le cri de ralliement "intervention militaire", scandé par les assaillants a retenti aux abords du Congrès pendant des heures, en dépit des gaz lacrymogènes ou des canons à eau de la police. Dans une série de tweeets, Jair Bolsonaro a condamné mollement "les déprédations et invasions de bâtiments publics", tout en rejetant "les accusations, sans preuve" de Lula qui soutient qu’il aurait encouragé les violences. Plusieurs de ses alliés se sont désolidarisés des violences de dimanche, dont Valdemar Costa Neto, président du PL, le parti de Bolsonaro, qui a regretté "un jour triste pour la nation brésilienne".