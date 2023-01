Bolsonaro hospitalisé aux Etats-Unis (médias brésiliens)

Jair Bolsonaro a été hospitalisé en urgence une demi-douzaine de fois et réopéré six fois depuis la fin 2018

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé à Orlando, en Floride, (sud-est des Etats-Unis) avec de fortes douleurs abdominales, ont annoncé lundi plusieurs médias, au lendemain d'un violent assaut de ses partisans contre le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême de Brasilia, pour lequel il a démenti toute responsabilité. L'ancien chef d'Etat d'extrême droite avait quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat, boudant la cérémonie d'investiture de son successeur de gauche, Lula, pour se rendre dans la propriété d'un ex-champion d'arts martiaux, José Aldo, à Orlando.

Jair Bolsonaro, 67 ans, garde de graves séquelles de l'attentat à l'arme blanche qui a failli lui coûter la vie en septembre 2018, juste avant son élection à la présidence. Occlusions, sub-occlusions ou adhérences intestinales: il a été hospitalisé en urgence une demi-douzaine de fois et réopéré six fois depuis la fin 2018.

TON MOLINA / AFP Brasilia, le 08.01.23

Par ailleurs, Israël a condamné les violentes émeutes d'hier à Brasilia et affirmé son soutien aux institutions démocratiques et à l'État de droit. L'ambassade d'Israël au Brésil a déclaré que "le Brésil est l'une des plus grandes démocraties du monde. Nous sommes confiants dans sa capacité à protéger ses importantes institutions et espérons que l'ordre sera rétabli dès que possible".

Dimanche, des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi les principaux lieux de pouvoir à Brasilia, le Congrès, la Cour suprême et le Palais présidentiel de Planalto, faisant beaucoup de dégâts.