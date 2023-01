"Bolsonaro était proche d'Israël surtout du fait des Évangélistes et non pas de la communauté juive" (Claudio Lottenberg)

"En ce qui concerne la vie quotidienne, les Juifs sont plus proches de Lula que de Bolsonaro"

"C'est une grande surprise et complètement inattendu à mon sens car nous pensions que ce genre de choses arriverait avant l'investiture et non pas après", a réagi lundi soir Claudio Lottenberg, président de la Confédération israélite brésilienne sur i24NEWS au lendemain des invasions de trois lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia par des hordes de bolsonaristes, qui ont choqué le pays tout entier. "C'est quelque chose qui va se terminer rapidement mais je suis très triste et déçu de ce qui s'est passé car c'est un mouvement qui représente le manque d'engagement en faveur de la démocratie", a-t-il affirmé.

Interrogé sur une inquiétude éventuelle de la communauté juive, Lottenberg s'est montré confiant et a affirmé que "rien ne changera car même si le nouveau président est favorable à un Etat palestinien et à la solution des deux Etats, il n y aura pas de mouvement contre la communauté juive ni contre Israël". Selon le président de la communauté juive brésilienne, Jaïr Bolsonaro, proche de l'Etat hébreu pendant son mandat, "n'entretenait pas de relations très étoiles avec les membres de la communauté".

"Bolsonaro était proche d'Israël surtout du fait des Évangélistes et non pas de la communauté juive. le nouveau gouvernement a une certaine ligne et relations avec les Palestiniens mais en ce qui concerne la vie quotidienne, les Juifs sont plus proches de Lula que de Bolsonaro", a-t-il soutenu en soulignant que la communauté juive ne présente "pas d'inquiétude à ce sujet".