Un aspirateur pour nettoyer la poussière et "les Juifs" sur Amazon

L'annonce a été retirée après que l'organisme de surveillance 'Stopantisemitism' a protesté contre une publicité "grotesque"

Le géant du commerce Amazon a proposé sur son site au Canada une annonce particulière : un aspirateur capable d'aspirer des céréales, de la poussière et même un "Juif".

StopAntisemitism, organisation américaine de surveillance à but non lucratif axée sur la lutte contre l'antisémitisme, a attiré l'attention sur cette annonce inhabituelle sur Twitter.

"Grotesque - La photo de la publicité de @amazonca pour un aspirateur montre différents types de déchets que l'aspirateur est capable de nettoyer, y compris des cheveux, de la poussière et des "juifs", a écrit le groupe. "Nous espérons sincèrement qu'il s'agit d'une erreur innocente et non d'un antisémitisme délibéré."

https://twitter.com/i/web/status/1612027049639559174

Amazon Canada n'a pas répondu au tweet, mais l'annonce de l'appareil ménager de 43 dollars canadiens a été retirée peu après. En mai 2021, une publicité pour une chemise fantaisie arborait un écusson en forme d'étoile jaune portant la mention "Non vacciné" qui imitait les insignes que les nazis obligeaient les Juifs à porter pendant la Shoah.

Selon le fabricant du produit désormais supprimé, 27Threads, la chemise était destinée aux "opposants aux vaccins, aux militants de la liberté médicale et aux amoureux de la liberté."