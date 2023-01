USA : des documents classifiés trouvés dans un bureau privé de Joe Biden

Les documents ont été immédiatement transférés aux Archives nationales, comme prévu par la loi

Des documents classifiés datant du mandat de vice-président de Joe Biden ont été trouvés dans un bureau privé utilisé par celui-ci à Washington, quelques jours avant les élections de mi-mandat du mois de novembre. Découverts par les avocats de l'actuel président américain, ils ont été transférés aux Archives nationales qui ont alerté le ministère de la justice.

Selon CBS News, le secrétaire à la Justice Merrick Garland a ordonné l'ouverture d'une enquête et l'examen des documents. Le FBI serait également sur l'affaire. D'après des informations relayées par les médias américains, près de dix documents classifiés ont été trouvés le 2 novembre dans le bureau privé de Biden au "Penn Biden Center for Diplomacy and International Affairs" à Washington, DC. Ils se trouvaient dans une armoire verrouillée.

Joe Biden a été vice-président sous Barack Obama de 2009 à 2017. Il a utilisé le bureau du "Penn Biden Center" de la mi-2017 jusqu'au début de la campagne présidentielle de 2020. En réponse aux informations de CBS News, Richard Sauber, le conseiller spécial de la Maison Blanche, a déclaré que les documents avaient été transférés dès le lendemain de leur découverte aux Archives nationales, conformément à la loi américaine.

Le ministère de la Justice continue par ailleurs d'enquêter sur l'affaire des documents secrets retrouvés dans le manoir de Floride de l'ancien président Donald Trump. En août, un raid du FBI dans la propriété avait en effet permis de mettre la main sur une centaine de documents classifiés censés se trouver aux Archives nationales après le départ du républicain de la Maison Blanche. En réponse aux informations sur les documents trouvés dans le bureau de Biden, le milliardaire a ainsi demandé: "A quand une descente du FBI dans les nombreuses maisons de Joe Biden, et peut-être même à la Maison Blanche?"