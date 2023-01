USA : 85% des Américains croient à au moins un stéréotype antisémite

39% des Américains affirment que les Juifs sont plus fidèles à Israël qu'aux États-Unis et 20 % qu'ils sont trop puissants dans les affaires

Un rapport publié par l'Anti-Defamation League montre que l'antisémitisme gangrène de plus en plus la société américaine. 85 % croient désormais à au moins un trope anti-juif (contre 61 % en 2019), tandis que 20 % croient à six tropes ou plus (contre 11% en 2019). Lors de cette dernière enquête, les sondés ont été invités à évaluer la véracité de 14 déclarations décrivant différents tropes anti-juifs traditionnels. 70 % des Américains affirment notamment que les Juifs se serrent les coudes plus que les autres et 53 % qu'ils font tout leur possible pour embaucher d'autres Juifs. D'autres tropes sont liés au concept de "double loyauté", 39% des Américains affirmant que les Juifs sont plus fidèles à Israël qu'aux États-Unis. 20 % estiment en outre que les Juifs sont trop puissants dans les affaires et à Wall Street.

De nombreux Américains manifestent également un antisémitisme apparenté à de l'antisionisme : 40 % disent croire au moins "un peu" qu'Israël traite les Palestiniens de la même façon que les nazis ont traité les Juifs, tandis que 18 % sont mal à l'aise avec le fait de passer du temps avec une personne qui soutient Israël.

L'étude souligne une corrélation de près de 40 % entre la croyance dans les stéréotypes anti-juifs et l'antisionisme, signifiant qu'un nombre important de personnes qui croient aux tropes anti-juifs ont également des croyances négatives envers Israël.

AP Photo/Sebastian Scheiner Archive - Les drapeaux israélien et américain projetés sur les murailles de la Vieille ville de Jérusalem

Alors que les jeunes adultes (âgés de 18 à 30 ans) montrent moins de conviction dans les clichés antisémites (18 % croient à six tropes ou plus) que les adultes plus âgés (20 % croient à six tropes ou plus), la différence est nettement inférieure à celle mesurée dans les études précédentes. Les jeunes adultes expriment par ailleurs plus de sentiments anti-israéliens que les adultes plus âgés : 21 % des 18-30 ans et 11 % des plus âgés sont d'accord avec cinq déclarations anti-israéliennes ou plus.

L'ADL mesure la croyance des Américains dans les tropes et les stéréotypes antisémites depuis 1964. Au cours de l'année écoulée, l'organisation a entrepris un effort pour faire évoluer son enquête, afin d'inclure différentes formes d'antisémitisme comme l'antisionisme qui n'avaient pas été prises en compte dans ses enquêtes précédentes.