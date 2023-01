Lisa Marie Presley, fille d'Elvis, est décédée à 54 ans

Lisa Marie Presley avait été transportée d'urgence jeudi matin à l'hôpital après un arrêt cardiaque

La chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley, est morte jeudi à l'âge de 54 ans, a indiqué sa famille dans un communiqué. Sa mère "Priscilla Presley et la famille Presley sont bouleversées et dévastées par la mort tragique de leur Lisa Marie bien-aimée", a indiqué un représentant dans un communiqué, qui demande de respecter la vie privée de la famille.

CHRIS DELMAS / AFP Lisa Marie Presley en 2015

Priscilla Presley, qui a été mariée pendant six ans au King du rock and roll, avait déclaré quelques heures plus tôt que sa fille avait été hospitalisée après un arrêt cardiaque, avant de devoir annoncer son décès : "c'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma magnifique fille Lisa Marie nous a quittés. "La fille du "King" avait été transportée d'urgence jeudi matin à l'hôpital, où elle avait été placée dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire, après un arrêt cardiaque. Lisa Marie Presley était "inconsciente" lorsque sa gouvernante l'a découverte à son domicile dans la matinée à Calabasas, une banlieue cossue de Los Angeles.

Son ex-mari Danny Keough, qui vit également dans la propriété, a pratiqué un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui l'ont transportée à l'hôpital. "Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que je connaisse", a salué sa mère Priscilla Presley dans un communiqué séparé au site People, en remerciant les fans pour leur "amour et prières".

Lisa Marie Presley avait été aperçue deux jours plus tôt aux Golden Globes, où l'acteur Austin Butler a reçu le prix du meilleur acteur pour le rôle de son père dans le film "Elvis" de Baz Luhrmann.

JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Cérémonie d'empreintes de mains en l'honneur de Priscilla Presley, Lisa Marie Presley et Riley Keough au TCL Chinese Theatre à Hollywood

L'annonce de la mort de Lisa Marie Presley a aussitôt provoqué une vague de réactions attristées de la part des fans et des personnalités amies de la chanteuse. "Nos coeurs sont brisés par le décès soudain et choquant de Lisa Marie Presley ce soir", ont écrit Tom Hanks, acteur du biopic "Elvis" sorti récemment, et son épouse Rita Wilson sur Instagram. "Lisa ma petite chérie, je suis vraiment désolé. Tu me manqueras mais je sais que je te reverrai", a publié John Travolta sur le même réseau social.