USA : la Trump Organization condamnée à 1,6 million de dollars d'amende pour fraudes fiscales

L'ex-président a été condamné pour avoir permis à certains de ses dirigeants de ne pas payer d'impôt sur le revenu

L'entreprise familiale de l'ancien président américain Donald Trump, la Trump Organization, a été condamnée vendredi à New York à une amende maximale de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales, a annoncé le procureur de Manhattan dans un communiqué.

Le groupe du milliardaire américain, candidat à l'investiture du parti républicain pour la présidentielle de 2024, était jugé pour fraude fiscale et falsifications de déclarations comptables, notamment dans le but de cacher aux services fiscaux des compensations financières de certains hauts dirigeants.

L'ancien président Donald Trump n'a pas été inculpé dans cette affaire, mais le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déclaré que M. Trump faisait toujours l'objet d'une enquête. Après la condamnation, Bragg a déclaré qu'il souhaitait que la loi de l'État soit modifiée afin de permettre des amendes plus élevées pour les entreprises qui commettent "ce type de fraude systémique et flagrante sur plus de dix ans". M. Bragg a déclaré que la condamnation "clôt ce chapitre important de notre enquête en cours sur l'ancien président et ses entreprises".

CHANDAN KHANNA / AFP

"Nous passons maintenant au chapitre suivant", a affirmé M. Bragg sans répondre à la question de savoir si Trump lui-même pourrait être inculpé.

L'ancien directeur financier de longue date de la société, Allen Weisselberg, a été condamné mardi à cinq mois de détention à la prison de Rikers Island, à New York. M. Weisselberg a plaidé coupable en août et a témoigné contre la société dans le cadre d'un accord avec les procureurs.

L'avocate de la défense, Susan Necheles, a réaffirmé que les entreprises feraient appel de la condamnation : "Le procureur, comme d'habitude, ou une fois de plus, ne comprend pas la loi fiscale, et c'est en partie ce qui n'allait pas dans cette affaire", a-t-elle déclaré. Le témoignage de M. Weisselberg, qui a duré trois jours, comprenait des descriptions détaillées de plusieurs méthodes utilisées par l'entreprise et ses dirigeants pour ne pas payer d'impôts.