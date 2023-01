Le tout premier vaccin pour abeilles autorisé par les autorités agricoles américaines

En 2019, les apiculteurs américains ont perdu 40 % de leurs ruches en raison de l'infection par la loque américaine

Le ministère américain de l'Agriculture vient d'autoriser le tout premier vaccin destiné aux abeilles. Développé depuis une dizaine d'années par une société de biotechnologie du pays, il vise à protéger l'espèce contre la loque américaine, une maladie qui détruit les ruches.

La loque américaine, décrite par le ministère comme "l'une des maladies les plus répandues affectant les abeilles domestiques et la plus destructrice", est causée par la bactérie Paenibacillus larvae qui s'attaque aux larves. En 2019, les apiculteurs américains ont ainsi perdu 40 % de leurs ruches en raison de cette infection.

DENIS CHARLET (AFP/Archives) Abeille butineuse

Le vaccin mis au point, contenant des larves mortes de la bactérie Paenibacillus, sera introduit dans la gelée royale que les abeilles donnent à la reine et que celle-ci ingère. De cette façon, la progéniture de la reine se trouvera immunisée contre la bactérie. Lors des tests en laboratoire, le taux de résistance à la bactérie est allé jusqu'à 50 % au sein de la descendance.

Les chercheurs espèrent par la suite pouvoir mettre au point des vaccins supplémentaires destinés à lutter contre d'autres maladies touchant les abeilles, dont un vaccin contre la version européenne de la loque américaine. Grâce à leur important travail de pollinisation, les abeilles permettent la reproduction de 80 % des plantes. Le déclin de leur population menace donc la biodiversité, et l'on estime que leur disparition entraînerait celle du tiers du contenu de nos assiettes.