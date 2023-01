Michigan : des étudiants pro-palestiniens appellent à l'intifada lors de la visite de Kamala Harris

Les militants ont scandé des slogans tels que "Kamala, Kamala, tu ne peux pas te cacher, tu commets un génocide"

Des étudiants de l'Université du Michigan ont scandé des slogans antisémites et antisionistes à l'encontre de la vice-présidente américaine Kamala Harris, allant jusqu'à l'accuser de génocide en raison de son soutien à Israël, au moment où elle prononçait un discours jeudi dans la ville d'Ann Arbor, a rapporté le Jerusalem Post.

Harris s'est rendue à l'Université du Michigan afin d'évoquer la politique climatique, le militantisme étudiant et la justice environnementale aux États-Unis. Au même moment, des étudiants ont arboré des drapeaux palestiniens à l'extérieur de l'auditorium. "Kamala, Kamala, tu ne peux pas te cacher, tu commets un génocide", ont crié les étudiants. Ils ont lancé d'autres slogans tels que "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre", ou encore "plus un centime, plus un sou, plus d'argent pour les crimes d'Israël".

Les manifestants, qui feraient partie du groupe universitaire pro-palestinien Students Allied for Freedom and Equality, ont profité de la visite de Kamala Harris pour attaquer l'administration Biden, qui fournit chaque année une aide militaire de 3,8 milliards de dollars à Israël. "Un soutien inconditionnel à l'entité sioniste pour poursuivre son nettoyage ethnique des Palestiniens dans les territoires occupés", a lancé une étudiante. "L'administration Biden-Harris, tout comme ses prédécesseurs, est complice de l'effacement du peuple palestinien et de sa patrie", a-t-elle poursuivi selon des images partagées sur Twitter par Gutenschwager.

Kamala Harris, dont le mari Doug Emhoff est juif, s'est déjà retrouvée mêlée à un incident controversé lorsqu'elle a défendu, sur un malentendu, un étudiant de l'université George Mason en Virginie qui avait accusé Israël de " génocide ethnique " lors d'un échange en septembre 2021. Elle était vite revenue sur ce soutien apparent, déclarant qu'elle n'était "pas du tout d'accord" avec l'étudiant en question, repoussant ainsi les allégations selon lesquelles elle aurait encouragé son point de vue.