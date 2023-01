USA : Des magasins 7-Eleven utilisent de la musique classique pour faire fuir les sans-abris

"Depuis qu'ils diffusent cette musique, il y a moins de sans-abri"

Certains magasins de proximité 7-Eleven des Etats-Unis ont décidé d'utiliser de la musique classique et d'opéra comme tactique pour dissuader les sans-abris de camper devant leur magasin. Le propriétaire du magasin, Jagat Patel, a affirmé que la police d'Austin n'avait d'ailleurs pas réagi, en dépit de nombreuses plaintes reçues concernant la diffusion de la musique classique.

Selon lui, la population des sans-abris a été source de problèmes sérieux. "En particulier, beaucoup de mes clientes et de mes jeunes clients ont peur de venir ici, parce qu'il y a constamment des gens qui traînent dans le parking pour demander de l'argent", a-t-il déclaré.

BO AMSTRUP / RITZAU SCANPIX / AFP Logo de la chaîne américaine de supérettes 7-Eleven

Patel a indiqué qu'il a commencé à diffuser de la musique il y a environ dix jours et a eu l'idée parce que d'autres propriétaires de magasins dans le pays ont commencé à faire de même. "Des études ont montré que la musique classique est ennuyeuse. L'opéra est ennuyeux, et je suppose qu'ils ont raison car cela fonctionne", a-t-il déclaré. Depuis que Patel et d'autres commerces des environs ont commencé à diffuser de la musique classique et de l'opéra, ils ont remarqué une différence. "Depuis qu'ils diffusent cette musique, il y a moins de sans-abris ici", a témoigné Miranda à Fox 7.

