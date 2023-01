Analyse : la mauvaise gestion des documents confidentiels par l'administration Biden est une erreur de débutant

La Maison Blanche de Biden a fait quelque chose d'atypique : elle a commis une erreur qui aura des conséquences durables

Le président des États-Unis, Joe Biden, est souvent raillé pour ses gaffes, sa maladresse et ses trébuchements, tant à l'oral qu'à vélo. Mais, ceux qui ont sous-estimé ses capacités de politicien tactique l'ont fait à leurs risques et périls. Les experts ont dit que sa campagne présidentielle de 2020 s'était noyée, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Après son entrée en fonction, une faible majorité à la Chambre des représentants et un Sénat à 50-50 étaient censés rendre difficile la mise en œuvre d'un quelconque programme au-delà des décrets. Au lieu de cela, M. Biden a fait passer une législation historique au Congrès.

Il a largement évité les scandales de sa présidence. Et cela rend d'autant plus stupéfiante la dissimulation par son administration de la découverte de documents classifiés dans son ancien bureau hors de Washington. Il s'agit d'une administration composée de vétérans politiques chevronnés. C'est loin d'être la première fois qu'ils vivent une situation qui, si elle était révélée, pourrait nuire à leur titulaire ou à leur candidat. Comme l'a dit Churchill, "ne laissez jamais une bonne crise se perdre." Et c'est exactement ce que Biden et son administration ont fait.

AP Photo/Susan Walsh Joe Biden

Une fois que l'existence de ces documents classifiés dans l'ancien bureau de Biden a été connue dans les jours précédant les élections de mi-mandat de novembre, l'administration a remis les documents aux autorités compétentes, mais a conservé les informations avec un petit cercle de proches conseillers. La Maison Blanche aurait pu créer un moment de comparaison et de contraste. Garder secrète l'existence de ces documents pendant qu'elles sont politiquement inopportunes, mais lancer une fouille complète, supervisée par des avocats, de toutes les résidences Biden, des bureaux actuels et anciens et de tout autre endroit où des documents gouvernementaux de toute nature auraient pu trouver refuge.

Puis, à l'heure de leur choix - un vendredi après-midi, après que le frisson de mi-session se soit calmé - ils auraient pu dire : nous avons découvert l'existence de ces papiers, et contrairement à l'autre homme à qui on a demandé le documents qu'il a pris avec lui, mais les a conservés, a refusé de les rendre, les a revendiqués comme les siens, a affirmé qu'il les avait déclassifiés, avait menti au sujet de leur restitution et avait besoin de faire perquisitionner sa maison, dans ce cas nous avons été des adultes. Nous avons contacté les autorités et avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, grâce à une recherche méticuleuse de toutes les propriétés de Biden, et en respectant toutes les lois applicables, pour nous assurer qu'il n'y a plus de documents compromettants.

Mais la Maison Blanche de Biden a fait quelque chose d'atypique : elle a commis une erreur qui aura des conséquences durables. La découverte de documents supplémentaires - tous venant après que l'histoire originale a été rendue publique par d'autres - a nui à la crédibilité de l'administration en matière de sécurité nationale et de transparence. Cela a nui aux efforts du ministère de la Justice visant à poursuivre potentiellement l'ancien président Donald Trump pour sa propre gestion d'informations classifiées.

Au-delà de tout cela, il s'agissait d'une erreur de débutant commise par des responsables administratifs expériementés. Alors que l'inflation tend à baisser, que l'Ukraine tient bon, soutenue par une alliance bâtie par Biden, son administration est maintenant - et à juste titre - bombardée de questions sur qui savait quoi et quand. Il n'y a peut-être pas eu de crime, mais il y a eu une dissimulation. Et comme cette Maison Blanche aurait dû l'apprendre du type qu'elle aime saccager, c'est la dissimulation qui revient toujours.