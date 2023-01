USA: une professeure d'art licenciée pour des images de Mahomet poursuit l'Université

Elle poursuit l'Université du Minnesota qui l'a licenciée pour avoir montré des représentations du prophète Mahomet dans son cours

Les avocats d'une professeure d'art ont déclaré mardi qu'elle poursuivait en justice l'université du Minnesota qui l'a licenciée après qu'un étudiant musulman se soit opposé aux représentations du prophète Mahomet dans son cours. L'université avait rapidement reconnu avoir commis un "faux pas" et s'était engagée à organiser des discussions publiques sur la liberté de l'enseignement à l'université, a rapporté l'agence Associated Press. Dans sa plainte, Erika López Prater s'estime victime de discrimination religieuse et de diffamation par l'Université Hamline - une petite université privée. Elle évoqué ainsi des atteintes à sa réputation professionnelle et personnelle.

"Entre autres choses, Hamline, par le biais de son administration, a qualifié les actions du Dr López Prater d''indéniablement islamophobes'", ont déclaré ses avocats dans un communiqué. "Des commentaires comme ceux-ci, qui ont été publiés dans des articles de presse dans le monde entier suivront le Dr López Prater tout au long de sa carrière, ce qui pourrait l'empêcher d'obtenir un poste permanent dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur."

L'action en justice allègue qu'au lieu de reconnaître que López Prater a montré les images dans un but pédagogique approprié, l'université a choisi d'imposer à tous les autres étudiants et employés la vision religieuse de l'étudiant selon laquelle personne ne devrait jamais voir d'images du prophète.

Fayneese Miller, présidente de l'Université Hamline, et Ellen Watters, présidente du conseil d'administration, ont publié mardi une déclaration commune indiquant que les récentes "communications, articles et articles d'opinion" ont conduit l'école à "réexaminer ses actions".

"Comme toutes les organisations, il nous arrive de faire des erreurs", indique le communiqué. "Dans le but d'écouter et de soutenir nos étudiants musulmans, nous avons utilisé un langage qui ne reflète pas notre position relative à la liberté académique. Sur la base de tout ce que nous avons appris, nous avons déterminé que notre utilisation du terme "islamophobe" était donc erronée".

En octobre dernier, Mme López Prater a montré à ses étudiants un tableau du XIVe siècle représentant le prophète Mahomet dans le cadre d'une leçon sur l'art islamique. Pour de nombreux musulmans, les représentations visuelles du prophète Mahomet violent leur foi, ce dont la professeure avait connaissance. Selon l'action en justice, le plan de coursde l'enseignante comportait une note indiquant que les étudiants verraient des images de figures religieuses, dont le prophète Mahomet. Le plan de cours proposait également des aménagements pour les étudiants qui n'étaient pas à l'aise avec ces images.

Mme López Prater a affirmé qu'elle avait discuté avec le directeur du département pour qu'elle donne un nouveau cours, mais qu'après la plainte de l'étudiant, on lui a dit que "ses services n'étaient plus nécessaires". Le président de Hamline a précédemment déclaré que le contrat de la professeure n'avait pas été renouvelé après le semestre d'automne.