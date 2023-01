Le port des tefilines améliore la santé cardiovasculaire, selon une étude américaine

"L'utilisation quotidienne d'un dispositif similaire aux tefilines pourrait changer la vie de millions de personnes"

Le port des téfilines (phylactères) au bras améliore la santé cardiovasculaire, selon une nouvelle étude de l'Université américaine de Cincinnati (UC) qui montre que le préconditionnement ischémique ou réduit du flux sanguin produit une protection contre les dommages causés par les crises cardiaques.

L'étude a été publiée dans la revue PLOS ONE sous le titre "L'utilisation des téfilines induit des changements associés au préconditionnement dans la variabilité de la fréquence cardiaque". Elle est le prolongement d'une étude similaire publiée en 2018 qui n'incluait que des hommes, tandis que celle-ci inclut 14 hommes et 16 femmes. Les données mentionnées dans l'étude ont été relevées chez les participants pendant 10 minutes le matin, puis pendant le port des tefilines et 30 minutes après.

L'utilisation des tefillin fait partie des commandements divins inscrits dans la Torah qui ordonnent de "les lier comme un signe sur le bras". Les hommes de 13 ans et plus sont tenus par la loi juive de les porter pendant la prière du matin, mais certains les portent tout au long de la journée. Des femmes non orthodoxes en portent également.

Matthias Inbar/i24NEWS Première mise des tefilines pour Yossef Lifshitz à Varsovie en Pologne, le 3 avril 2022

D'après le professeur de médecine interne clinique Jack Rubinstein de la division de la santé cardiovasculaire de la faculté de médecine de l'UC, à l'origine de l'étude, la pression exercée par les tefilines sur le bras et l'inconfort qu'elles produisent peuvent servir de forme de préconditionnement, et offrir un degré substantiel de protection contre les dommages qui surviennent lorsqu'une personne souffre d'une perte soudaine de flux sanguin (ischémie aiguë), ou après l'approvisionnement en sang dans un tissu ou un organe après un événement ischémique (reperfusion). De tels phénomènes surviennent lors d'une crise cardiaque, lorsqu'une partie du cœur est privée d'oxygène, puis lors du rétablissement soudain du flux sanguin qui peut causer encore plus de dommages.

"Ce que nous avons découvert, c'est que le port de téfilines chez les hommes et les femmes provoquait des modifications de la fréquence cardiaque associées à la baisse du métabolisme, mesurée par la variabilité de la fréquence cardiaque", explique le chercheur, qui explique que la variabilité de la fréquence cardiaque correspond à la variabilité entre un battement de cœur et le suivant. "Nous pouvons mesurer toutes sortes de choses différentes à partir de la variabilité de la fréquence cardiaque dont la plus importante, qui est le tonus parasympathique, mesure de la détente et de la baisse du métabolisme."

Les systèmes nerveux sympathique et parasympathique ont des rôles opposés. Alors que le système nerveux sympathique transporte des signaux qui mettent les systèmes du corps en alerte, le parasympathique transporte des signaux qui détendent ces systèmes. Les deux systèmes fonctionnent ensemble pour garder le corps en équilibre.

"Nous avons donc observé que les personnes qui portent des téfilines bénéficient d'un préconditionnement quotidien. Elles sont donc susceptibles d'être mieux protégées contre une crise cardiaque ou, le cas échéant, contre des dommages trop importants", souligne le Pr Rubinstein, qui précise que les phylactères utilisés pour la recherche ne contenaient aucun parchemin sacré.

Alors que plus de 800 000 personnes sont frappées par des crises cardiaques chaque année aux Etats-Unis, le Pr Rubinstein affirme que cette étude offre une voie de recherche prouvant que toute personne peut se préconditionner pour réduire les dommages d'une crise cardiaque en portant un dispositif similaire aux tefilines. "Il s'agit d'un changement potentiel dans notre approche de la prévention des maladies cardiovasculaires. Diminuer le nombre de dommages causés par les crises cardiaques - ne serait-ce que par deux - changerait l'avenir de millions de personnes."